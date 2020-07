INEOS concedeix ajuts econòmics per a quatre entitats socials de Martorell

INEOS, central de l'empresa martorellenca INOVYN al Regne Unit, ha concedit una ajuda econòmica de 40.000 euros a quatre entitats socials de Martorell, Fundació Arc de Sant Martí, Residencia Sant Joan de Déu, Creu Roja i Càritas, en reconeixement a la tasca realitzada per aquestes entitats i ajudar-les a superar el sobreesforç que han patit amb aquesta crisi sanitària. Aquest matí s'ha celebrat a "les dependències" de l'Ajuntament l'acte d'entrega d'aquests ajuts. A l'acte hi han assistit el director general i el responsable de Comunicació d'INOVYN España, Basilio García–Peñuela i Jose Antonio Arévalo, representant a INEOS–INOVYN, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Rosa Cadenas, i els representants de les entitats socials Fundació Arc de Sant Martí, Residencia Sant Joan de Déu, Creu Roja i Càritas, beneficiàries d'aquesta subvenció.

INEOS és un fabricant mundial de petroquímics, productes químics especialitzats i derivats del petroli, i compta amb uns 180 centres de treball arreu del món, un dels quals es troba ubicat a Martorell.

Des de la seu londinenca d'INOVYN, han volgut donar suport a tots els municipis on tenen factoria posant en marxa una sèrie d'accions com la donació del seu gel desinfectant de mans a tots els hospitals d'aquests municipis i la posada en marxa d'ajudes econòmiques a entitats socials locals. L'Hospital de Martorell va rebre el passat mes de maig la donació de 800 ampolles de gel hidroalcohòlic.

INEOS treballa per mantenir les seves responsabilitats en matèria de salut, seguretat i medi ambient i amplia aquestes expectatives amb el compromís per les organitzacions a les quals donen suport, segons han explicat fonts de l'empresa. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, ha manifestat el seu agraïment a INEOS per les iniciatives de suport a les comunitats veïnes dels seus centres de treball en aquests moments, "Estem completament agraïts pel gran suport amb iniciatives solidàries que s'han posat en marxa des de les diferents empreses, particulars i voluntaris del nostre municipi i del territori per ajudar a superar aquesta situació, i en aquest cas volem agraïr un cop més a INEOS les seves donacions de gel desinfectant al nostre Hospital i el suport econòmic a les nostres entitats amb aquest fons benèfic aportat."

En aquest sentit, mitjançant el Fons Comunitari INEOS i dins del programa "Hands On" que el grup INEOS ha posat en marxa en resposta a la Covid–19, i al costat dels esforços realitzats per a produir gel hidroalcohòlic, INEOS ha constituït un fons benèfic d'1 milió de lliures destinat a ajudar a les comunitats veïnes dels seus centres de treball i equips esportius. El fons d'1 milió de lliures permet als centres de treball

INEOS de tot el món donar suport a les organitzacions benèfiques que realitzen treballs vitals a les seves comunitats locals en aquest moment especialment difícil aconseguint una donació de fins a un màxim de 10.000 euros per entitat. Les sol?licituds per optar a aquestes donacions han estat proposades per cada fàbrica i en el cas d'INOVYN Martorell en col?laboració amb l'Ajuntament de Martorell.

Les entitats proposades per INOVYN Martorell han estat la Fundació Arc de Sant Martí, Residencia Sant Joan de Déu, Creu Roja i Càritas, que després de ser avaluades per part d'un jurat a Londres han aconseguit les 4 entitats la concessió de la quantitat màxima de 10.000 € per cada organització. L'objectiu principal d'aquestes ajudes és donar un suport addicional a aquestes organitzacions en contacte directe amb col?lectius especialment vulnerables i que han patit molt en aquesta crisi sanitària perquè facin front als problemes emergents de la seva comunitat perquè puguin recuperar–se i reprendre les seves activitats.

La Fundació Arc de Sant Martí utilitzarà la donació per establir mesures preventives, com el manteniment de la distancia social, la higiene i la desinfecció de les instal?lacions, així com per fer front a les despeses extraordinàries ocasionades per la pandémia a la seva Residència i al Centre de Dia. La Fundació Sant Joan de Déu invertirà la donació en la compra de nou material necessari per fer front a la situación generada pel Coronavirus, com per exemple la compra de tauletes individuals per poder menjar a les habitacions, la renovación de la roba dels llits, un nou electrocardiograf o un nou sistema de megafonía per la Residència.

Per la seva part, Creu Roja i Caritas dedicaran l'ajuda a l'adquisició d'aliments i materials de primera necessitat per donar a les famílies sense recursos de l'àrea de Martorell.

L'empresa INOVYN Martorell anima a tota la societat a col?laborar amb aquestes entitats, segons han exposat en un comunicat, i demana als martorellencs que "siguin solidaris en aquests moments tan difícils per tots, però de manera molt especial per la gent més vulnerable, a la que

aquestes 4 entitats dediquen la seva activitat".

La Regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Rosa Cadenas, ha expressat "l'agraïment enorme" pe les ajudes que fa l'empresa.