Buch reivindica el paper dels Mossos durant el confinament de la Conca d'Òdena

"Per vosaltres, el confinament no va ser res més que un punt i seguit, perquè mentre es gestionava, les investigacions o la protecció a dones amenaçades per violència masclista seguien el seu curs ". En aquests termes s'ha expressat aquest divendres el conseller d'Interior, Miquel Buch, durant l'acte que s'ha celebrat a l'ABP d'Igualada en reconeixement als Mossos d'Esquadra que van assegurar el tancament perimetral a la Conca d'Òdena. De la seva banda, el cap de la Regió Policial de la Catalunya Central, Josep Lluís Rossell, ha posat en valor la tasca dels seus agents i ha dit que malgrat tocarà afrontar nous riscos, sempre tindran present "com ho van fer les mosses i els mossos d'Igualada i ens emmirallarem en vosaltres".

"Un cos de seguretat com el català no té punts i a part, té punts i seguit, i no s'atura mai", ha destacat el conseller d'Interior, Miquel Buch. Per això, malgrat el confinament, "els agents continuaven els patrullatges o els assessoraments a persones vulnerables" ha destacat el màxim responsable del Departament. El conseller ha assenyalat que per fer front als nous reptes que planteja la societat catalana, "rica i diversa", això ha d'anar a acompanyat d'"d'un molt bon cos de policia, com el que tenim".

Durant el discurs, Buch s'ha dirigit als agents per interpel·lar-los i ha destacat que han d'estar "molt orgullosos" de la seva feina i n'ha assenyalat el seu compromís. "El Govern està molt orgullós", ha subratllat. I els ha animat, a ells i als seus companys d'altres àrees bàsiques, a no cedir "mai" en la voluntat de servei públic.

"Fa uns dies gestionàvem el confinament a la Conca d'Òdena, ara estem gestionant el confinament al Segrià, i tant de bo no passi, però potser d'aquí uns quants dies hem de gestionar un altre confinament". Tot i això, Buch ha destacat que el cos té eines per fer-ho i que la ciutadania, a la vegada, "necessita" que els agents continuïn vetllant pels seus interessos.

El cap de la Regió Policial de la Catalunya Central, Josep Lluís Rossell, ha fet un repàs d'allò que va significar el confinament perimetral de la Conca d'Òdena per als Mossos. De fet, ha recordat, un 15% dels agents van donar positiu per covid-19 en la prova PCR. El cap de la regió també ha recordat que en els moments inicials de la pandèmia, per desconeixement de la malaltia, també van haver de gestionar la incertesa i el neguit dels policies.

Rossell també ha reconegut que els agents de la zona "no se n'haguessin sortit sense el suport dels companys d'altres àrees i serveis". "La situació ens era desconeguda, però mai vam perdre la serenitat ni la calma". El cap també ha destacat com a punt fort la coordinació amb la resta de serveis d'emergència, els actors polítics i socials i la ciutadania. "Sens dubte va ser un factor clau per lluitar contra la covid-19 de manera eficient", ha destacat.

De la seva banda, el batlle d'Igualada, Marc Castells, en nom de la resta d'alcaldes de la Conca d'Òdena, també ha volgut reconèixer la tasca dels agents. "Tenim un molt bon cos de Mossos i a vegades no ho reivindiquem prou", ha lamentat. Més enllà de la placa que s'ha descobert durant l'acte, Castells ha volgut dirigir-se als agents per donar-los les gràcies per l'esforç, "perquè gràcies a això les ciutats són millors, més segures i la gent se sent més protegida".