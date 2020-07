L'Europeen Balloon Festival fa un primer vol dedicat als sanitaris

La 24ena edició de l'Europeen Balloon Festival d'Igualada s'enlaire. Una edició més curta, de només 2 dies, i amb una participació més reduïda, però amb la idea de voler aixecar el vol, de voler reprendre. Aquest divendres al matí, el certamen ha començat amb un vol des de l'Hospital d'Igualada i amb la presència del conseller Damià Calvet, que ha aprofitat el seu discurs per donar un missatge a favor de la resistència com a valor per recomençar.

El vol inaugural ha tingut la participació d'uns vint-i-cinc globus, que han portat com a passatgers 35 sanitaris de la Conca d'Òdena, tots ells treballadors de diferents equipaments de salut del territori que han estat a primera línia durant els mesos més durs de lluita contra el virus Sars-Cov-2 i la pandèmia.