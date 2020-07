Marc Castells creu que Puigdemont «s'ha escorat molt cap a l'esquerra»

El membre de la direcció del PDeCAT Marc Castells considera que el líder de JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, "s'ha escorat molt cap a l'esquerra". "No estem d'acord amb l'impost de successions. S'està castigant enormement la classe mitjana, i el PDECat ha de ser el garant que tornarà a ser forta", ha posat com exemple en una entrevista a l'Ara. Pel que fa a la marca de JxCat, Castells ha insistit que "JxCat no és possible sense el PDECat" i ha afegit que hi ha acords que s'han de complir. Segons el membre del PDeCAT, seria una equivocació i un "error" demanar al PDeCAT que es dissolgui i, tot i tenir l'esperança en un acord, ha avisat que també estan preparats per al desacord.

"L'espai que representa el PDECat, en l'àmbit nacional, està allunyat de Marta Pascal, i en l'àmbit ideològic, allunyat de Jordi Sànchez. Entre aquests dos espais, ens movem en la centralitat. Pateixo quan veig que no hi ha una força que proposi reformes que garanteixin, per exemple, la propietat privada davant les màfies ocupes. És una cosa que és sagrada, i la volem representar", ha argumentat tot situant el PDeCAT en la "centralitat":

Castells ha garantit que el seu partit no s'aixecarà de la taula de negociació fins que es pugui arribar a un acord. I preguntat si el PDeCAT s'enfrontarà a Puigdemont en cas que no sigui possible l'acord, Castells ha respost que no estaran mai davant de Puigdemont, però "tampoc al darrere".

Preguntat per si ell podria ser candidat del PDeCAT a les pròximes eleccions catalanes, l'alcalde d'Igualada no ha volgut descartar cap escenari. " He après a estar preparat per a tot i a punt per servir els ciutadans. No puc descartar res", ha afegit.

En relació a un pacte amb el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal, Castells l'ha considerat "impossible" i ha indicat que la diferència entre les dues formacions és que el PDeCAT és un partit independentista i que la independència "ha de ser inequívocament una línia troncal".