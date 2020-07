Buch visita la capital de l'Anoia per felicitar directament la seva policia

«Per a vosaltres, el confinament no va ser res més que un punt i seguit, perquè mentre es gestionava, les investigacions o la protecció a dones amenaçades per violència masclista seguien el seu curs». En aquests termes es va expressar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, durant l'acte celebrat a l'ABP d'Igualada per reconeixement als Mossos d'Esquadra que van assegurar el tancament perimetral a la Conca d'Òdena.

Per la seva banda, el cap de la Regió Policial de la Catalunya Central, Josep Lluís Rossell, va reivindicar la tasca dels seus agents i va dir que malgrat que tocarà afrontar nous riscos, sempre tindran present «com ho van fer les mosses i els mossos d'Igualada i ens emmirallarem en vosaltres». Buch també ha destacat el suport en tasques socials del cos.