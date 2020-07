Igualada enlaira els sanitaris en globus en una reafirmació contra la covid-19

Els globus d'Igualada es van enlairar un any més; enguany, però, en un senyal inequívoc de sumar amb aquells igualadins que creuen en la superació de la sotragada que ha deixat la covid-19 és possible. «Amunt Igualada» es llegia a les pancartes que es van desplegar des d'alguns dels globus. Ahir es va fer el primer vol de la 24a edició, en un concurs especial, escurçat en dies i reduït de participants, i marcat per les limitacions de tots tipus que ha imposat la pandèmia. Però, com volien posar de manifest polítics i els participants a la trobada, amb una actitud de resistència i voluntat de superació.

A la inauguració hi va ser el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat de l'alcalde d'Igualada i amic, Marc Castells. La inauguració va servir a Castells i Calvet per tenir un diàleg a peu dret, en privat, a primera hora de divendres. Ahir Castells no es descartava com a possible candidat a la presidència de la Generalitat en diferents mitjans. I Calvet és un altre dels noms que fan circular des de l'entorn post-convergent.

Calvet, parlant dels globus, va afegir ahir que la iniciativa s'ha de llegir com «un missatge de resistència, d'il·lusió, i mostrar que ens sabem adaptar al món». I va qualificar la gestió sanitària de la pandèmia «com a mostra d'eficiència i de rigor».

Una trentena de bates blanques van ser els protagonistes dels primers vols, en una edició que també tenia una trentena de participants. Molts menys que en altres edicions, sense pilots internacionals, però amb ganes de remuntar, d'aixecar el vol en el vessant comercial.

Regina Gabarró, de l'empresa Camins de vent, dedicada als vols en globus, destacava ahir al matí que «allò important de l'edició d'aquest any és que s'hagi pogut fer, que no s'hagi deixat perdre l'oportunitat de dir que el món dels globus és aquí». Gabarró aplaudia la iniciativa de dedicar aquest primer vol als sanitaris, i els sanitaris que van pujar a les cistelles, també mostraven el seu agraïment als organitzadors. Per a molts, era una estrena.

Gabarró destacava, mentre col·laborava en la maniobra d'enlairament d'un dels globus de l'empresa, que fins i tot els igualadins que no han tingut la malaltia «hem patit molt pels que sabíem que lluitaven contra el virus a l'hospital». Gabarró veia ahir el futur immediat dels vols en globus amb un cert optimisme. «L'agost és un mes fluix habitualment, però enguany tenim trucades per a aquest mes i per al proper». «La gent s'està animant», sentenciava.

Alguns dels globus es van enlairar des de la façana de l'Hospital d'Igualada, i altres ho van fer des del camp de vol lateral de l'edifici. Tot i el cel ennuvolat, finalment les condicions meteorològiques van permetre l'enlairament, i, en algun cas, sobrevolar l'hospital igualadí.