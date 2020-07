Tanca un European Balloon Festival de petit format agraint als pilots la seva implicació

Aquest dissabte s'ha celebrat el segon i darrer vol d'aquesta edició de petit format de l'European Balloon Festival, un vol calmat que ha permès als pilots enlairar els globus des d'espais cèntrics i emblemàtics de la ciutat, com la Plaça de l'Ajuntament, la Plaça de Cal Font, el Camp de Futbol del barri de Fàtima, l'estació d'autobusos i el Parc Central.

Les bones condicions meteorològiques d'aquest matí de dissabte han permès que tots els globus participants poguessin volar i el vent els ha dut a Òdena, on s'havia instal·lat la diana de la prova esportiva. El pilot de l'equip Ultramagic Balloons, Jaume Creus, és qui s'hi ha aproximat més, tirant el testimoni des de la cistella a només 20 centímetres de la diana. La segona posició ha estat per Aleix Rodríguez, de l'equip Camins de Vent, que l'ha llençat a 2,30 metres i el tercer lloc ha estat pel pilot Òscar Portillo, que ha quedat a 3 metres i mig de la diana. Ahir dissabte la prova de competició es va haver de suspendre perquè les condicions climatològiques no eren les òptimes.

El festival internacional de globus aerostàtics European Balloon Festival ha celebrat una edició de transició marcada per les restriccions de la situació de confinament, que l'ha obligat a suspendre els actes més multitudinaris com l'encesa nocturna de globus Night Glow i els vols de tarda per evitar aglomeracions. Tot i així, han assistit al festival trenta globus, una xifra que estava per sobre l'expectativa de l'organització. La immensa majoria dels globus participants han estat catalans i espanyols, tot i que a darrera hora també han pogut arribar cinc pilots de Suïssa, Anglaterra i Itàlia. L'organització ha volgut agrair a tots els pilots la seva implicació i el seu esforç; molts dels participants admeten que han volgut "premiar" el festival en aquest any complicat, i no volien deixar de venir després de tants anys de participar-hi.

Des de l'organització es considera aquesta 24ena edició del Festival com una edició de transició, centrada en el merescut homenatge als sanitaris de la Conca d'Òdena que van fer front a la pandèmia des de primera línia, i asseguren que ja preparen l'edició 25 per a l'any que ve, quan el certamen complirà el seu primer quart de segle.

Aquesta tarda de dissabte s'ha celebrat la festa infantil descentralitzada amb diferents activitats d'oci familiar a les escoles Garcia Fossas i Pare Ramon Castelltort, a l'Escorxador i al Museu de la Pell d'Igualada, i amb la participació d'entitats com MPS, Protons i Dessota.