Montbui no obre la piscina i anul·la de manera definitiva la festa major

Després de setmanes de debat intern, l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha decidit no obrir la piscina municipal. Hi ha altres ajuntaments de la vora, com el d'Igualada, que sí que han decidit deixar unes hores de bany, això sí, reduint capacitats i extremant les mesures higièniques i de seguretat sanitària.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Montbui considera que no permetre que hi hagi aglomeracions a la piscina i suspendre la festa major, amb la mateixa premissa, és el millor per a la salut dels veïns de la seva població.

L'alcalde de Montbui, Jesús Miguel Juárez, Schummi, recorda els veïns que han mort durant la pandèmia a l'hora de demanar un esforç més als veïns per mantenir el màxim rigor amb les mesures de seguretat. «Durant els darrers mesos la pandèmia de la covid-19 ha trasbalsat les nostres vides i persones que estimàvem ja no hi són. Des d'aquí, el nostre record i màxim reconeixement a totes elles», ha afirmat l'alcalde, i ha afegit que «a Montbui, en el marc del procés de consecució de la nova normalitat, hem treballat amb la intenció de poder dur a terme una festa major adaptada al nou escenari, amb les mesures de distanciament social i protocols de seguretat adients. Teníem a punt el programa, els artistes i també totes les activitats adaptades a la nova normalitat».

El batlle montbuienc ha pres aquestes decisions després de veure el que està passant els darrers dies a la zona del Segrià. «Ens veiem obligats a prendre una sèrie de mesures dirigides a preservar la seguretat de la nostra ciutadania. Hem decidit que enguany no es faci la Festa Major de Montbui, prevista per als dies 17, 18 i 19 de juliol. Volem minimitzar l'exposició i els riscos de possible contagi de totes les persones de Montbui, i de les persones que ens visitarien durant aquells dies», ha afirmat.

Juárez ha agraït la dedicació de totes les entitats i persones a títol individual que han participat durant mesos en la programació d'una festa major que no podrà celebrar-se, en aquest cas, per motius de força major.

Per altra banda, l'alcalde montbuienc ha afegit que no obriran per a ús públic la piscina municipal d'estiu. Segons Jesús Miguel Juárez, «es tracta d'una decisió difícil, però que prenem perquè entenem que és el millor mitjà de prevenció davant un virus que continua present a les nostres vides. Aquest govern té molt clar que prioritzarà sempre, per sobre de tot, la seguretat i la salut».