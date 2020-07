La Teleassistència fa un protocol per calor intensa per informar els matorellencs

El servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activat el Protocol de Temperatures Extremes per prevenir els riscos de la calor. Des del 29 de juny, i dins del programa «Parlem de?» de trucades preventives, s'ha posat en marxa la campanya. A Martorell, la campanya suposa, entre altres actuacions, fer 2.300 trucades a la gent gran d'aquesta població.

Cada dia, des del centre d'atenció del Servei Local de Teleassistència, es revisen les previsions meteorològiques i s'està atent especialment al Meteocat i a les alarmes del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) referides als diferents territoris de la demarcació de Barcelona.

En el cas que existeixin alarmes taronges o vermelles sobre una onada de calor, es contacta amb les persones usuàries de la zona afectada, i es prioritza tant les que són vulnerables per la seva situació de salut -amb malalties cardiorespiratòries, per exemple- com pel fet de viure aïllades.