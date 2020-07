Olesa podrà mantenir l'oferta de P3 amb els 12 grups del curs passat

El curs 2020-2021 Olesa de Montserrat tindrà 12 grups de P3, els mateixos que el darrer curs. Però mantenir-los és un èxit per a l'Ajuntament d'Olesa. Pel nombre de naixements, Olesa no podria mantenir l'oferta, però, com en cursos anteriors, a l'hora de fer la matrícula la xifra d'inscrits està per sobre de les expectatives que genera el padró d'habitants.

Inicialment, els Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat havien decidit rebaixar l'oferta en un grup (i passar de 12 a 11 grups). El que s'hauria suprimit era el de l'escola Sant Bernat. La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa de Mont-serrat, Lourdes Vallès, ha destacat que «finalment les xifres de la preinscripció s'han imposat i han fet possible que el departament mantingui les dues línies de P3 a l'escola Sant Bernat».

Vallès s'ha mostrat molt satisfeta per la decisió final de Serveis Territorials ja que «demostra el que l'Ajuntament ha fet arribar a Serveis Territorials els darrers mesos en referència al fet que el municipi té molta demanda d'alumnat de fora d'Olesa i que, per tant, els números que es fan durant les previsions en la preinscripció i les sol·licituds finals difereixen força». La regidora d'Ensenyament entén que mantenir aquest grup també beneficia la societat d'Olesa perquè permet que hi hagi espai per a l'anomenada matrícula viva, la de les famílies que demanen plaça d'escolarització amb el curs ja iniciat.

Enguany, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat s'ha trobat a la mateixa situació que el curs passat, quan els Serveis Territorials d'Ensenyament havien decidit rebaixar l'oferta en un grup de P3 per les previsions de dades referents a la natalitat, i que l'escola afectada també fos la de Sant Bernat. Des de l'Ajuntament, el curs passat ja es va fer saber a Serveis Ter-ritorials que no comparteixen la metodologia que es fa servir per assignar els grups. L'Ajuntament voldria, i així ho ha fet saber a la Generalitat, que durant la preinscripció s'oferís el nombre de places dels 7 grups de P3 a escoles públiques i els 5 restants a la concertada.

La Generalitat comptava que hi havia 220 nens de P3, però hi ha hagut 235 preinscripcions, 15 més del previst, de les quals 130 han estat peticions a l'escola pública.