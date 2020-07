Un veí dels Hostalets mor en un accident de parapent a la Conca de Barberà

Un veí dels Hostalets de Pierola de 51 anys d'edat va morir ahir a la tarda en un accident quan volava amb parapent a Forés, a la comarca de la Conca de Barberà. Arran del sinistre es va mobilitzar un ampli desplegament dels serveis d'emergències fins al lloc dels fets. Allà, malgrat les actuacions que van realitzar, no van poder salvar la vida a la víctima.

Segons van explicar els Bombers de la Generalitat en un comunicat, quan faltaven set minuts per a les quatre de la tarda, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist com un parapent es precipitava a la zona.

Les mateixes fonts van explicar que l'aparell, del qual la víctima era l'únic ocupant, va caure a prop d'un generador eòlic al paratge conegut com el Casalot de les Monges, en un punt situat a prop d'un camí rural entre Forés i Belltall i en el qual hi ha nombrosos molins de vent.



Ampli desplegament de rescat

Arran de l'alerta es va portar a terme un ampli desplegament per tal de rescatar la víctima de l'accident.

En concret, es va mobilitzar el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, que es va desplaçar fins al lloc dels fets en helicòpter amb la col·laboració de l'Equip de Rescat i Intervenció (ERI) del SEM, i de forma simultània també es desplaçaven tres dotacions terrestres dels Bombers fins al lloc per fer tasques de suport. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra també van activar tres patrulles.

El SEM va destinar al rescat dues unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat. Els efectius dels serveis de rescat van atendre l'accidentat però, malgrat les maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra van anunciar l'obertura de diligències per esclarir les causes de l'accident.