Som-hi Igualada fa debats per dibuixar una ciutat més verda

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) organitza debats per veure com Igualada afronta un futur d'una ciutat més verda i sostenible. El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que «volem que la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible sigui el moment perquè la ciutat afronti el repte d'emergència climàtica amb actuacions contundents a la via pública tot caminant cap a una ciutat verda i sostenible on la mobilitat es faci amb aquests criteris. La mida d'Igualada permet ser molt creatius i agosarats i volem ser-ho. D'idees, no ens en falten i les plantejarem». Cuadras remarca que «el model de ciutat que defensem des d'Igualada Som-hi és un model, clarament, de municipalisme verd, que creiem que és el present i el futur».

Jordi Cuadras explica que «les ciutats d'Europa estan posant en marxa mesures per adaptar les ciutats a aquesta realitat i promoure la mobilitat a peu, en bicicleta i transport públic. «Igualada no pot quedar enrere –afirma. Ja va passar els anys 80: quan totes les ciutats del país estaven creant carrers de vianants, Igualada no va tenir el seu primer carrer de vianants fins a la meitat dels 90. No podem tornar a anar tard, cal posar-nos a l'avantguarda».