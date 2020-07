El treball del pla urbanístic de la Conca d'Òdena tracta avui la situació laboral

El procés participatiu per al futur urbanístic i industrial de la Conca d'Òdena s'atura avui en el debat sobre l'ocupació. Avui té lloc una sessió del pla urbanístic conegut com a PDUAECO. Fonts de l'organització de la jornada han indicat que la ciutadania i agents socioeconòmics de la Conca poden fer sentir la seva veu sobre les iniciatives a emprendre per impulsar l'activitat econòmica al ter-ritori i els factors determinants i estratègics a tenir en compte en l'àmbit laboral.

Sota el títol «El mercat laboral a la Conca d'Òdena», la sessió anirà a càrrec de Francesc Rica Saavedra, de l'UGT de l'Anoia; i d'Alfonsa Santiesteban, de CCOO de l'Anoia. Els dos representants sindicals del territori explicaran quina és la situació actual i els reptes de futur del mercat laboral de la Conca d'Òdena. La sessió serà telemàtica, a 2/4 de 7 de la tarda, i es pot connectar per YouTube.