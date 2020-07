La família d'un metge argentí mort de covid viu en un laberint legal

Darrere les xifres de contagiats i morts per la covid hi ha històries com la de la família del doctor Mario Rafael Chalco. El metge argentí treballava a l'Hospital de Martorell i, després de setmanes combatent contra el coronavirus, va contraure la malaltia i va morir el 8 de juliol. A partir d'aquest moment, la seva dona, Carmen Torres, i els quatre fills van quedar en una situació de desemparament econòmic i legal, ja que es trobaven de visita a Catalunya i el seu objectiu era tramitar el reagrupament familiar, però ara no el poden fer a causa de la mort del doctor que treballava a Catalunya.

L'objectiu de la família era establir-se a Martorell després que el doctor Rafael Chalco renovés la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) i es pogués fer efectiu el reagrupament familiar. No obstant, la pandèmia va estroncar els seus plans quan el pare de la família va contraure la malaltia i va haver d'ingressar a la UCI de l'Hospital Bellvitge mentre que, al mateix temps, la mare també era hospitalitzada pel mateix motiu.

En aquest moment, els Serveis Socials de l'Ajuntament de Martorell van decidir contactar amb el Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya. «La primera actuació va ser iniciar la tramitació de la renovació de l'autorització de residència i treball del pare, que caducava el juliol, i va ser resolta positivament», explica el director del CITE, Carles Bertran. A banda, el centre també es va posar en contacte amb la Policia Nacional per demanar la seva col·laboració per poder fer el tràmit de presa d'empremtes directament a l'hospital per poder fer efectiva la seva targeta d'identitat d'estranger i la resposta va ser positiva.

Malgrat l'atenció sanitària, el doctor Chalco va morir després d'estar 105 dies a l'UCI. En aquell moment, la família va quedar en una situació de vulnerabilitat legal i, des del CITE, es va activar un equip de treball per tramitar la seva regularització administrativa. «Vam decidir utilitzar la disposició addicional 1r 4a prevista a la Llei d'estrangeria per a casos excepcionals, atès que la mort del doctor va ser deguda a la seva activitat professional», assenyala Bertran.

D'aquesta forma, l'expedient es va començar a preparar i, malgrat algunes dificultats que va tenir Carmen Torres per tramitar alguns documents requerits al consolat argentí, ahir ja disposava de tota la documentació necessària per poder completar l'expedient i presentar-lo a l'Oficina d'Estrangeria. «Malgrat tractar-se d'un procés lent, esperem resoldre la situació com més aviat millor. L'objectiu és que la Carmen i els seus fills puguin obtenir l'autorització de residència i treball a l'Estat espanyol i viure amb tranquil·litat», manifesta Bertran.

D'altra banda, el CITE també treballa en una altra línia per aconseguir el reconeixement de la mort del doctor Chalco com un accident de treball, amb les corresponents prestacions a la família. «Ell es posa malalt de covid mentre desenvolupa la seva tasca laboral i, per tant, no es tracta d'una contingència comuna, destaca Bertran.

Actualment, la família està rebent el suport dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Martorell i, amb aquest ajut, poden assumir el lloguer del pis on vivia el pare. Bertran remarca que el doctor era «una de les persones essencials que estava a urgències i l'administració hauria de garantir els ajuts necessaris a la família que ha quedat òrfena».