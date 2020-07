La Generalitat prova un bus elèctric en la línia que uneix Olesa i Esparreguera

El vehicle elèctric està fent un pas important a Olesa i Esparreguera. La direcció general de Transports i Mobilitat ha iniciat les proves de circulació d'un bus elèctric de la xarxa interurbana de la Generalitat de Catalunya en aquesta línia, que és relativament curta, el que afavoreix el principal problema d'aquests vehicles, l'autonomia i el llarg temps per fer la recàrrega de les bateries.

La línia Olesa-Esparreguera, que connecta amb la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, és un pas endavant per a la descarbonització i l'electrificació de la xarxa de busos interurbans, un camp on fins ara no s'ha treballat amb el bus elèctric. Els busos elèctrics s'han destinat a la xarxa urbana, però a mesura que la tecnologia elèctrica avança i els vehicles guanyen en autonomia, es preveu que els busos puguin fer desplaçaments més llargs, és a dir, que puguin implementar-se a la xarxa interurbana. La prova es realitza amb un vehicle del Grup Direxis model Solaris Urbino de 12 metres de longitud i amb capacitat màxima de 82 persones.

El vehicle és fabricat per l'empresa Solaris Bus & Coach S.A, líder a Europa en vehicles per al transport públic que és a l'avantguarda de la mobilitat elèctrica, i ofereix una àmplia gamma d'autobusos de bateries. El model Solaris Urbino 12 electric va ser guardonat amb el premi Bus of the Year 2017 i disposa de cinc bateries Solaris HE+, de 61 kWh nominals, 79 kWh totals (304 kWh / 396 kWh). La potència d'aquest bus és 2 x 110 kW (220 kW, 300 CV).

A la prova que s'ha dut a terme hi han assistit els alcaldes Miquel Riera, per part d'Olesa de Montserrat, i Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera. La Generalitat de Catalunya ara avaluarà els resultats obtinguts.