Tot el ple d'Esparreguera reclama que es creï una línia de bus lligada al tren

El ple municipal de l'Ajuntament d'Esparreguera va aprovar dimecres, per unanimitat, una moció presentada per ERC amb les adhesions de PSC, Esparreguera en Comú, la CUP, Esparreguera 2031, Junts x Esparreguera i el regidor no adscrit per a l'establiment d'un bus llançadora entre Esparreguera i Martorell. La moció reclama a la Generalitat el reconeixement d'Esparreguera com a municipi infradotat en transport públic interurbà, agilitar l'establiment del servei d'autobús llançadora i aplicar una reducció tarifària. Durant el ple ordinari del mes de juliol també es van aprovar la pròrroga del Pla Local d'Igualtat i l'adhesió de l'Ajuntament al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, acordat en el si del Consell Comarcal. L'apartat de precs i preguntes va estar centrat pel debat sobre les taxes de l'Escola Municipal de Música i Dansa i la reubicació de les entitats esportives usuàries del pavelló del Castell. La proposta pot topar amb l'impediment legal que altres companyies que tenen concessions amb transports a la zona ja estan fent aquest tram, tot i que amb recor-reguts més llargs.

Seria un servei de bus llançadora entre Esparreguera i Martorell, inclòs dins el sistema de Tarifa Integrada, que connectaria Esparreguera amb les estacions de FGC i Renfe, amb freqüències òptimes per a l'enllaç intermodal. El regidor d'ERC Alfons Puche va subratllar que «Esparreguera és una vila històricament mal comunicada mitjançant transport públic interurbà, que es limita al transport públic per carretera, sotmès a les impuntualitats, incompliment i avaries constants de l'empresa concessionària».