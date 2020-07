Sant Esteve reclama al Govern que pagui de cop el deute per les places de llar d'infants

El consistori de Sant Esteve Sesrovires no accepta que la Generalitat no pagui de cop els diners que hauria de percebre el consistori després d'una sentència ferma per l'escolarització en llar d'infants. El conflicte es va iniciar el 2012-13.

Sant Esteve va ser un dels ajuntaments que va actuar judicialment contra la disposició que regula, entre altres, el finançament de les llars d'infants des del curs 2012-13 fins al 2018-19, qüestió en la qual el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ja ha donat la raó en sentència ferma del 19 de maig passat.

La sentència reconeix als ajuntaments el dret a rebre 1.300 euros per alumne i obliga la Generalitat a pagar el deute. A final de l'any passat, l'Ajuntament va interposar un altre contenciós pels mateixos fets però per als cursos 2015-16 al 2018-19.

Una nova disposició fixa en 425 euros l'aportació de la Generalitat per alumne i plaça per als cursos 2010-13 al 2018-19, a tot el territori. Determina també que els municipis amb sentència ferma tenen dret a percebre la diferència fins als 1.300 euros, prorratejada en 10 anys. Però l'Ajuntament de Sant Esteve considera que, mitjançant aquesta disposició, la Generalitat regula retroactivament, i de manera unilateral, les aportacions per plaça de llar d'infants, quan ja hi ha una sentència ferma al respecte i que correspon al jutge fixar les condicions de compliment de sentència.

Les aportacions de finançament a les llars d'infants es van establir a través de convenis amb el departament d'Ensenyament. En el cas de Sant Esteve es va signar l'any 2005. S'establia el pagament del cost per plaça a repartir entre Generalitat, Ajuntament i famílies, aportant un terç cadascú. Amb el temps, el 33% que li corresponia a la Generalitat va anar disminuint fins arribar a zero l'any 2012. Aquest incompliment va fer que molts ajuntaments haguessin de sostenir aquesta part per no haver de repercutir-ho en les famílies i poder garantir la continuïtat del servei de llar d'infants.

Els problemes neixen amb l'incompliment de la Llei 5/2004 de 9 de juliol de creació de llars d'infants. L'any següent, Sant Esteve i Generalitat van signar un acord a través del qual l'Ajuntament rebia 1.800 per alumne. La Generalitat va passar de 1.800 a 1.300 euros, i des del 2012 va deixar la seva aportació a zero.