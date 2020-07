Esparreguera valorarà mantenir canvis introduïts en la festa major d'aquest any

L'Ajuntament d'Esparreguera valorarà mantenir en les edicions dels propers anys de la festa major alguns dels canvis que s'han inclòs en la d'enguany, amb un format reduït i diferent de l'habitual com a conseqüència de les mesures preventives per la covid-19.

Tot i la restricció, el municipi ha programat un seixantena d'actes culturals marcats per les mesures de protecció social. Ha estat una celebració diferent i innovadora, sense aglomeracions als carrers i places, i amb una presència molt gran de la tecnologia, que ha permès gaudir de diferents actes en streaming a través del canal de YouTube de l'Ajuntament o de la web que s'ha creat específicament per a la festa, festamajor.esparreguera.cat, on encara es poden recuperar i visualitzar tots aquests continguts audiovisuals. La programació d'enguany ha incorporat també novetats que han tingut una molt bona acollida per part de la ciutadania i que el consistori valora incorporar en futures edicions, com la descentralització d'alguns actes per arribar als diferents barris del municipi i el canvi d'ubicació del castell de focs de cloenda, que es va fer des del campanar d'Esparreguera.

El regidor de Cultura, Juan Jurado, ha destacat que «en una situació diferent i incerta hem aconseguit fer una programació compacta i equilibrada», i ha assegurat que «una part d'aquesta programació és fruit de la necessitat d'adaptar-nos, però hem de fer de la necessitat virtut i valorar que algunes d'aquestes coses que no havíem fet mai ens les podem quedar per a futures edicions».

En aquest sentit, el regidor de Cultura ha assegurat que enguany «les cercaviles han hagut de ser molt simbòliques per les mesures de seguretat, però de cara a futures edicions les podem fer créixer per portar l'alegria de la festa major als barris i a tota la ciutadania d'Esparreguera».

«També ens hem de quedar amb la idea que la festa ha de ser una cosa viva que ha d'estar preparada per poder canviar, no sempre ha de caldre una pandèmia per replantejar les coses», ha afirmat Juan Jurado, que ha apuntat que el Comissionat de Cultura continuarà treballant perquè la festa major del 2021 també pugui ser «fruit d'una altra reflexió col·lectiva».