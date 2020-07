El Govern proposa estendre les mesures restrictives contra la covid-19 a Sant Feliu de Llobregat

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat aquest diumenge estendre les mesures per contenir els brots epidèmics de la covid-19 al municipi de Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat. La població ha tingut uns indicadors epidemiològics molt baixos durant tota la pandèmia, però el dia 14 de juliol es va conèixer la notícia d'un rebrot del coronavirus a una residència de la localitat.



Davant aquesta situació, que implica un augment significatiu de contagis en les darreres hores a la ciutat -malgrat la majoria estiguin ubicats en un mateix focus-, l'Ajuntament va prendre les mesures que permetien les seves competències i va sol·licitar a la Generalitat, mitjançant un comunicat de la Junta de Portaveus -de la que formen part tots els partits amb representació al consistori-, ser inclòs en la zona de noves restriccions, que fins avui s'iniciava a la ciutat veïna de Sant Just Desvern.



Així, la situació tant geogràfica com epidemiològica de Sant Feliu feien convenient que entrés a formar part, amb la resta de municipis de la primera corona metropolitana, de la zona de mesures especials de contenció de l'activitat laboral i social i en matèria de salut pública, per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població, tal com s'ha anunciat avui.





Les mesures

Es proposa prohibir les, tant en l'àmbit públic com en el privat. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. També es recomana a la població no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials, com ara rebre assistència sanitària, desplaçar-se a la feina o per comprar productes de primera necessitat, com els d'alimentació.Pel que fa a la resta de, es recomana que es controli l'accés. A més, tots els establiments hauran d'incrementar les mesures de precaució i higiene a l'interior dels locals. En l'àmbit de la restauració, es permetrà l'obertura de bars i restaurants amb l'aforament a l'interior limitat al 50%, sense possibilitat del consum en barra i a les terrasses hi haurà d'haver dos metres entre les taules.El Procicat també suspèn l'obertura d', d'establiments on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d'atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats, activitats esportives, com ara gimnasos, i dels locals i establiments d'oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui una interacció d'un nombre important de persones. No obstant això, aquells espectacles culturals que via ajuntament demanin autorització al Procicat i compleixin les mesures de seguretat estaran autoritzats.Lesi elspodran romandre oberts i es mantindran els casals i les colònies d'estiu. Finalment, es prohibeixen les visites a les residències de gent gran.Aquestes mesures queden recollides en una resolució que es publicarà al DOGC i entraran en vigor un cop les validi l'autoritat judicial. Inicialment tindran una durada de quinze dies, un termini que es pot modificar en funció de l'evolució de la pandèmia.