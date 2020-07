Junqueras visita l'Anoia per fer costat al territori més afectat per la COVID-19

El President d'ERC i pres polític Oriol Junqueras va venir divendres passat a l'Anoia just després d'obtenir el tercer grau penitenciari i sortir de permís de la presó de Lledoners. Junqueras va voler venir a l'Anoia al sortir del centre penitenciari ja que "l'Anoia i concretament la Conca d'Òdena va ser el territori més afectat per la crisi del Coronavirus i voliar mostrar el meu suport i escalf a tots els veïns i veïnes". Junqueras es va reunir amb diversos representants locals de la comarca i va mostrar el seu "compromís" per ajudar "amb tot allò que em sigui possible" per tal d'aconseguir "tirar endavant i reconstruir el territori".

Junqueras es va reunir amb l'alcalde de Sant Martí de Tous i president comarcal d'ERC, David Alquézar, amb l'alcaldessa d'Òdena i diputada provincial, Maria Sayavera, amb l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, amb l'alcalde de Capellades, Salvador Vives, amb l'alcalde d'Hostalets de Pierola, Gerard Parserises, amb el cap de l'oposició d'Igualada, Enric Conill i amb la diputada al congrés dels diputats, Carolina Telechea. El president d'Esquerra va "encoratjar" als diferents electes locals a "seguir treballant a prop de la gent, responent a les seves necessitats i sent útils a la ciutadania" per tal d'aconseguir "superar els entrebancs d'aquesta nova crisi que no prevèiem i que és i serà molt dura per molta gent". Alhora Junqueras els va demanar "seguir parlant amb tothom, dialogant amb tothom i ajudant a tothom com fa ERC arreu del país d'acord amb els seus valors republicans".

Finalment el President d'Esquerra es va posar a "disposició" del territori per "treballar plegats pel futur del nostre país i per la construcció de la República Catalana" i va assegurar que "sempre que m'ho demaneu vindré a la comarca per ajudar amb tot allò que em sigui possible".