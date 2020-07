Martorell començarà les obres del nou barri abans de l'agost

La primera fase de les obres d'urbanització de la Sínia s'iniciaran aquest mes de juliol. La Sínia serà un nou barri de Martorell, situat entre Torrent de Llops, les Bòbiles i Can Cases, concebut com un eixample residencial pensat per al benestar i la qualitat de vida de les famílies. Els primers treballs preparatoris per a la creació del nou barri van començar a mitjan maig amb el moviment de la terra per anivellar el terreny i adequar-lo per facilitar l'execució de les obres.

El nou barri disposarà de 1.100 habitatges, un gran parc central, un nou eix comercial, una zona d'oficines i serveis, places i zones per a vianants amb jocs infantils i una àrea d'equipaments públics per dotar dels serveis necessaris el barri. El preu de l'obra és de 7,5 milions d'euros i s'ha adjudicat a l'empresa ACSA Sorigué.

Les obres d'urbanització de la primera fase del barri tenen un termini d'execució previst d'uns 18 mesos. Els treballs consistiran en la nova urbanització dels car-rers, la creació de la xarxa de serveis com el clavegueram, les canonades d'aigua, la llum i mobiliari urbà. A més, es crearà el parc central de la Sínia, un dels més grans del Baix Llobregat Nord, amb 20.000 metres quadrats de superfície.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, afirma que el parc de la Sínia «serà el punt de trobada de la gent de Martorell. Davant, hi haurà una avinguda de 600 metres de llargada amb una vorera de 12 metres d'amplada que es convertirà en un gran eix comercial per a tots els veïns del nostre poble i de tota la nostra àrea d'influència».

La Sínia tindrà 770 habitatges de renda lliure i 330 de protecció oficial, d'entre 70 i 90 m2 amb plaça d'aparcament i un traster. Els habitatges s'aixecaran en tres torres de 12 pisos i nou blocs d'entre quatre i sis pisos d'alçada. Els preus mitjans oscil·laran entre els 120.000 i els 160.000 euros, en cas de compravenda, i entre els 450 i els 600 euros al mes en cas de lloguer.

Fonollosa explica que «hem intentat que tots puguin ser assequibles i confortables, que qualsevol persona pugui destinar el seu projecte de vida a l'entorn d'aquest habitatge. L'objectiu és que els joves de Martorell es puguin quedar a viure al poble i no hagin d'anar a altres llocs perquè no hi ha una oferta prou atractiva que els pugui convèncer».

El complex tindrà tres places interior d'entre 1.500 i 2.000 metres quadrats. La transició entre carrers serà senzilla, amb voreres amples i 450 places d'aparcament en superfície. A més, cada edifici incorporarà el seu propi aparcament subterrani.

El barri estarà connectat amb dues parades de bus urbà, disposarà d'un quilòmetre de carril bici i de tres punts de recàrrega de vehicle elèctric.

Amb el nou barri de la Sínia es donarà resposta a la demanda d'habitatge assequible al municipi, seguint un model de ciutat sostenible des del punt de vista ambiental, econòmic i social, i el seu desenvolupament durant els propers anys servirà per reactivar l'economia local, després de la crisi sanitària de la covid-19.