Quatre usuaris d'una residència de Martorell creen un programa de ràdio durant el confinament

El confinament ha despertat l'enginy de quatre usuaris de la residència Sant Joan de Déu de Martorell, que es troben un cop a la setmana per oferir un programa de ràdio a la resta d'interns del centre sociosanitari. Màrius Garcia, Carmen Alastuey, Carme Pallarès i Anna Maria Dalmau fan ús del micròfon amb què es crida els interns per emetre missatges sobre actualitat, felicitacions d'aniversaris i dedicatòries de cançons als familiars.

Els locutors reben l'ajuda de l'educadora social del centre, Mònica Salgado, i d'altres treballadors per adaptar els textos a l'ordinador, imprimir-los i tenir-los a punt per poder assajar el programa. Màrius Garcia, qui durant molts anys ha estat col·laborador de l'emissora municipal Ràdio Martorell, prepara el guió, amb seccions com Parlem en català o Minuts musicals, i el lliura a les seves companyes per tal que el llegeixin.

Garcia explica que la iniciativa de fer el programa va ser espontània i admet que ho ha fet amb moltes ganes. «M'hi vaig apuntar i de seguida me'n vaig fer càrrec».