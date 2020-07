Esparreguera torna a obrir matrícules per als cursos d'arts plàstiques

L'Escola d'Arts Plàstiques d'Esparreguera ha obert la matrícula per al curs 2020-2021 dels Tallers Artístics i Culturals. L'Ajuntament està planificant un pla de reobertura de l'Edifici de la Casa dels Mestres, i de recuperació dels tallers artístics i culturals del proper curs escolar 2020-2021. El centre ofereix per a aquest proper curs dos tallers per a joves, Còmic i Expressió artística, i dos tallers per a infants, Expressió Plàstica i Ceràmica i plàstica, que s'oferirà dos dies.

El centre també ofereix diversos cursos adreçats a infants, joves i adults, així com diferents tallers monogràfics per a totes les edats de quatre sessions de durada. Les sol·licituds, tant de noves matrícules com les confirmacions de places de l'actual alumnat del centre, es podran presentar fins al 31 de juliol per via telemàtica o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

L'oferta formativa per als adults consta de cinc cursos diferents: Dibuix i pintura, Restauració de mobles, Joieria, Vitralls i fusing i Ceràmica i terrissa. A més, també s'ofereixen cursos monogràfics per a totes les edats de diferents disciplines, com vitralls, tapisseria, fotografia, còmic, joieria, tècniques artesanals, cistelleria i il·lustració, entre d'altres.

El regidor d'Educació, Juan Jurado, ha afirmat que «tot i la situació d'excepcionalitat derivada de la pandèmia, la qual ha comportat la suspensió de les classes del dar-rer trimestre, la voluntat és mantenir l'oferta formativa».

Com cada any, els alumnes que vulguin sol·licitar la plaça en qualsevol dels tallers ho han de fer presentant el model de sol·licitud de confirmació de la plaça o de matrícula al registre de l'Ajuntament.