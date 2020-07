Se suspèn la Festa Major dels Hostalets de Pierola

L'Ajuntament dels Hostalets de Pierola comunica que, seguint les recomanacions sanitàries de Salut i Mossos i malgrat haver habilitat un seguit de mesures per evitar contagis en els actes d'aquesta setmana, cancel·la la Festa Major.

La decisió ha estat consensuada conjuntament entre els tres partits amb representació al consistori i respon a la responsabilitat tal com explica en la carta adjunta de l'alcalde, Gerard Parcerisas.

S'ha treballat intensament al llarg del darrer mes i mig per poder celebrar aquestes festes, però els rebrots de la covid-19 dels últims dies a poblacions pròximes i la incertesa que, en qualsevol moment, pot arribar al nostre municipi han fet prendre aquesta decisió.

Des del començament, l'organització, encapçalada per la regidoria de Festes, va valorar quina podria ser la situació en cada moment i, tal com es publicava en el programa repartit fa uns dies, es posava en mans de l'actualitat la viabilitat de dur a terme els actes previstos.

El consistori aprofita aquest comunicat per fer un agraïment especial a tècnics, treballadors de la casa, entitats, empreses i persones implicades que han fet un gran esforç per poder combinar els actes festius i garantir la seguretat de tothom i que han treballat per poder fer la celebració fins a l'últim moment.

Del programa publicat només quedaran obertes les activitats següents:



Exposicions a l'Espai de Cultura de Cal Batista (cap de setmana)

El breakout del CRIP a través de la pàgina web (activitat en línia)

Podeu consultar el comunicat complet de l'alcalde dels Hostalets de Pierola aquí.