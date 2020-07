El comerç d'Igualada no acudeix als ajuts municipals

Esquerra Republicana d'Igualada assegura que la línia de microcrèdits que l'Ajuntament d'Igualada va oferir als comerciants de la ciutat «no han funcionat gens», ja que la partida prevista per donar aquests microcrèdits era de 150.000 euros i n'han sobrat 128.000 euros. O el que és el mateix: només s'ha fet ús d'un 15,33% de la partida. Per tant, «això vol dir que pràcticament ningú ho ha demanat».

Esquerra ja havia dit que establir crèdits com a fórmula d'ajuts no era el que reclamava el comerç, que segons els republicans sospiraven per ajuts a fons perdut.

Els republicans demanen «mesures econòmiques útils» per reactivar l'economia i qualifiquen l'acció de govern com «un anunci de propaganda que després no té cap mena d'utilitat per a aquelles persones que realment ho necessiten i estan en una situació d'urgència». En aquest sentit ERC explica que «ja vam manifestar els nostres dubtes davant d'aquests microcrèdits de l'Ajuntament, ja que ni les condicions ni les finalitats d'aquests microcrèdits s'adaptaven a les necessitats que tenen els comerços arran de la crisi del coronavirus», i asseguren que «molts ajuntaments similars a Igualada fa mesos que apliquen mesures econòmiques útils per a comerços, autònoms i petites i mitjanes empreses», mentre que a Igualada «encara no s'ha fet res i ni tan sols sabem encara quina partida final pressupostària de fons propis de l'Ajuntament es destinarà en ajudes econòmiques per reactivar l'economia».

Segons ERC, «l'Ajuntament fa molt tard i més enllà de propaganda política no ha fet res», i troben un contrasentit que Igualada sigui «la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya, amb un IBI disparat, però ara que és l'hora d'ajudar la gent que més ho necessita l'Ajuntament sembla que miri cap a una altra banda».

ERC continua demanant alhora «més consens» i que «el govern escolti més» perquè no torni a presentar una mesura com la dels microcrèdits que «no ha funcionat».