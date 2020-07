Els comerços afectats pel confinament de la Conca rebran ajuts directes de fins a 1.500 euros

Un miler de comerços afectats pel confinament perimetral de la Conca d'Òdena rebran ajuts directes de fins a 1.000 i 1.500 euros com a màxim. La Generalitat, que ja havia anunciat una subvenció directa d'1,5 milions d'euros (MEUR), ha transferit aquesta setmana els diners a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD).

La convocatòria, que s'obrirà la setmana vinent, inclou el cas dels negocis que van haver de tancar per l'estat d'alarma al no ser essencials i els que, malgrat ser-ho, van tenir una davallada d'ingressos de com a mínim un 70%. La mesura vol reactivar l'economia als set municipis de la zona, especialment castigada per la pandèmia. Es preveu que cobrin a partir de la segona quinzena de setembre.

"És la manera més efectiva d'arribar més ràpidament als comerços afectats i estem convençuts que serà un èxit", ha afirmat aquest dimecres l'alcalde d'Igualada i president de la MICOD, Marc Castells. El batlle ha anunciat que avui s'ha signat el decret de la convocatòria d'uns ajuts que seran directes.

Preveuen arribar al miler d'establiments repartits pels set municipis de la Conca d'Òdena. La zona va ser l'epicentre del brot de coronavirus més important del país i la primera zona en ser confinada totalment el 13 de març.

La convocatòria s'obrirà la setmana vinent i finalitzarà el 15 de setembre. "Hem fet una petita revolució en l'administració", ha dit Castells, perquè no s'han publicat unes bases com s'acostuma a fer i s'ha simplificat la documentació que els interessats hauran de presentar per optar-hi.



Dues situacions recollides als ajuts

Segons ha detallat, es contemplen dos casos. D'una banda, els comerços que van haver de tancar amb el decret de l'estat d'alarma al no ser serveis essencials. Aquests rebran fins a un màxim de 1.500 euros i hauran de presentar el certificat responsable on diu que van haver de tancar i indicar també on volen rebre la transferència. I de l'altra, els que van ser serveis essencials però van patir una davallada dels ingressos de com a mínim el 70% respecte l'any anterior. En aquest cas podran optar a un ajut de fins a 1.000 euros com a màxim i hauran de presentar el certificat responsable, la documentació per acreditar la baixada d'activitat i on volen rebre la transferència. Els serveis tècnics s'encarregaran de comprovar la documentació i que els interessats estan al corrent del pagament de les obligacions tributàries municipals. Es preveu que els ajuts comencin a arribar a partir de la segona quinzena de setembre i fins a mitjans d'octubre.

Els ajuts directes provenen dels 1,5 MEUR anunciats fa unes setmanes pel president de la Generalitat, Quim Torra, per reactivar el sector del comerç, una activitat molt afectada pel confinament perimetral de la zona. Forma part del paquet de mesures per dinamitzar l'economia de la zona. Dimecres vinent està previst que comparegui el conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, Chakir El Homrani, per explicar l'aportació del seu departament a la zona. "Vindrà amb bones notícies", ha assegurat l'alcalde tot remarcant que "és important que la crisi s'afronti conjuntament i amb recursos de la Generalitat".