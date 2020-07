Igualada Som-hi reclama un local defintiu per al servei d'ocupació a l'Anoia

Igualada Som-hi proposa que la Generalitat deixi de pagar pel lloguer d'un espai buit, a la planta baixa de l'edifici Cíclope del passeig Verdaguer, i que l'utilitzi com a seu del Servei d'Ocupació de Catalunya. De moment, la Generalitat ja s'ha gastat 130.000 euros en el lloguer que ha pagat cada mes en els darrers dos anys i l'espai continua sense ús, segons denuncia aquest grup.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, va explicar ahir que el Parlament havia aprovat una proposta en el mateix sentit i demana al govern de la Generalitat i al conseller Chakir El Homrani que compleixi el resultat d'aquesta votació. Per al portaveu del grup, «la comarca necessita aquestes noves dependències, ja que les de Vilanova del Camí es troben sense espai i afecten el servei i la dignitat dels usuaris i dels treballadors».

Igualada Som-hi lamenta, segon expliquen fonts de la formació, que aquest sigui un exemple més «que el govern de la Generalitat no governa». Cuadras pregunta «què hauríem pogut fer a Igualada i a l'Anoia si els 130.000 euros que el SOC ha destinat a pagar el lloguer d'un edifici buit s'haguessin destinat a polítiques actives d'ocupació? Quanta gent se n'hauria pogut beneficiar? És una falta de respecte absoluta a tota la gent que té dificultats per trobar una feina al nostre territori i per això ho vam denunciar al seu moment i estem pressionant perquè se solucioni». La Generalitat està pagant 4.719 euros cada mes.