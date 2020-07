L'Igualada Fashion Hub es posarà en marxa el 2021 amb espais de formació i un gran 'showroom'

Les obres per construir el nou Igualada Fashion & Design Hub avancen a bon ritme amb l'objectiu d'obrir el febrer del 2021. Així ho ha avançat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha dit que els treballs costaran uns 2 MEUR. "Venen moments molt dolents, i es poden afrontar amb laments o accions, i nosaltres els afrontem amb accions", ha subratllat Castells, que ha definit el projecte com la "catedral del tèxtil". El centre tindrà, entre d'altres, aules de formació i un gran "showroom' per les empreses del sector. De la seva banda, el gerent de Fitex, David Garcia, ha dit que estan en una situació "molt dura", ja que es preveu que les vendes caiguin un 40%, però creu que "ens en sortirem si el sector públic i el privat treballem junts".