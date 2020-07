La Llacuna no farà festa major, i Vallbona, ni festa major ni Setmana de la Joventut

La Comissió de Festa Major de la Llacuna i l'Ajuntament d'aquesta població han acordat finalment no celebrar la festa major d'enguany com a conseqüència de la situació generada per la covid-19.

Així ho van confirmar ahir fonts municipals, després que l'organització valorés la decisió fins a l'últim moment, amb la possibilitat de celebrar una festa major adaptada a la nova normalitat i amb totes les mesures de seguretat. Finalment, però, es va considerar més adient cancel·lar tots els actes «amb molt de dolor i amb molta tristesa», però no se celebrarà «per prudència, per responsabilitat, mirant pel bé de la salut de tothom».

El mateix va decidir l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, en aquest cas amb una doble suspensió. D'una banda, la Setmana de la Joventut, que havia de tenir lloc la setmana que ve, i de l'altra, la festa major de l'última setmana d'agost. El motiu, segons fonts municipals, és la incertesa generada per la situació sanitària actual derivada de la pandèmia de la covid-19, que no permetria garantir la seguretat dels participants i del públic que participés en aquestes activitats. «Hem esperat fins a l'últim moment però l'evolució de la pandèmia durant els darrers dies desaconsella l'organització de qualsevol acte que pugui provocar la concentració de ciutadans i ciutadanes», apuntaven fonts municipals en un comunicat.

L'Ajuntament de Vallbona d'Anoia ja va suspendre, fa uns dies i pels mateixos motius, la revetlla de Sant Joan.