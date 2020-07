La Diputació millora la carretera de Sant Llorenç d'Hortons a Masquefa

La Diputació de Barcelona ha completat les obres de millora del traçat de la carretera BV-2240 entre el quilòmetre 8,500 i el 9,600, un tram que connecta amb Sant Llorenç d'Hortons fins al terme municipal de Masquefa. Aquesta actuació ha comportat l'ampliació de la calçada així com de la millora de la intersecció amb la BV-2241, segons ha explicat l'entitat provincial.

Les obres realitzades milloren la seguretat viària amb l'ampliació de la calçada, que en algun punt era inferior a tres metres per carril, i la incorporació de cuneta transitable.

L'actuació s'ha completat amb una nova senyalització vertical i horitzontal i s'han instal·lat noves barreres de seguretat als trams afectats que també serà un element de millora per a la seguretat de la circulació per aquest tram de carretera. I aprofitant que es feia aquesta intervenció a la calçada s'ha estès el cablejat de la fibra òptica per portar les millores tecnològiques en comunicacions.