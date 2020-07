L'antiga fàbrica Vives es convertirà en l'Igualada Fashion Hub el 2021

El nou Igualada Fashion & Design Hub, que serà la nova seu de les indústries tèxtils de l'Anoia, podrà entrar en funcionament el febrer del 2021, segons va anunciar ahir l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en la visita d'obres de les instal·lacions.

El nou equipament està situat a la planta superior de l'antiga fàbrica tèxtil Vives Vidal d'Igualada, que fins fa poc estava abandonada i era objecte de diferents actes de vandalisme. El grup Bon Preu va adquirir la propietat de l'immoble, que ara ha cedit a l'Ajuntament igualadí. En aquest sentit Castells destaca que l'operació «no ha costat ni un euro als ciutadans» d'Igualada ja que s'ha aconseguit que Bon Preu cedeixi la planta superior de l'immoble a l'Ajuntament per desenvolupar-hi el Fashion & Design Hub.

Per altra banda els treballs d'obres de la planta tenen un cost d'uns 2 milions d'euros subvencionats a través del Pacte d'Estabilitat i Creixement (PEC) europeu i també de la Diputació de Barcelona. L'Igualada Fashion Hub disposarà de dues aules de formació teòrica, una sala polivalent, un hub d'impressió digital i un showroom, entre d'altres.

Castells es va mostrar orgullós de transformar aquest històric edifici igualadí en la nova «catedral de la innovació tèxtil» de la comarca. En aquest sentit va apuntar que el sector es troba en un mal moment a causa de la crisi econòmica derivada de la covid-19, «i venen moments molt dolents, i es poden afrontar amb laments o amb accions, i nosaltres els afrontem amb accions».

El gerent de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil (Fitex), David Garcia, va reforçar les paraules de Castells amb dades i va assegurar que aquest any es tancarà «amb un 40% de reducció de vendes» en el sector, però va voler traslladar un missatge d'esperança juntament amb la posada en marxa de l'Igualada Fashion Hub. D'aquesta manera Garcia va posar en valor els projectes que ja s'estan tirant endavant com la creació de la mascareta Fitex, una mascareta higiènica homologada per la Unió Europea que està previst que es comenci a comercialitzar la setmana vinent.

En aquest sentit, tant David Garcia com Marc Castells van posar en valor la col·laboració del sector públic i el privat, que han tirat endavant projectes com el mateix Fashion Hub, la mascareta o han aconseguit l'aprovació de la Comunitat d'Indústries del Disseny que ha comportat que les empreses tèxtils de la Conca d'Òdena hagin rebut més d'1 milió i mig d'euros.