Renfe habilita un transport per carretera entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia

Adif inicia aquest dissabte les obres de la implantació de l'ample internacional del corredor mediterrani en el tram entre Castellbisbal i Vila-seca, en el projecte conegut com a 'Porta d'Europa', i els treballs del primer trasllat de vies de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet de la Selva per l'interior de l'estructura de la futura estació de La Sagrera. Els treballs del corredor mediterrani provocaran alteracions en el servei de l'R4 de Rodalies fins a mitja tardor i el trajecte entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia s'haurà de cobrir per carretera. Mentrestant, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries continua treballant per reparar els efectes del temporal Gloria i en la rehabilitació integral del túnel de Toses.

Una de les actuacions destacades serà al tram Castellbisbal-Martorell-Nus de Vila-seca, on s'implantarà l'ample internacional i que permetrà ser porta d'entrada i sortida de trens que circulen en ample internacional entre la frontera francesa i Algesires. De fet, al projecte se l'anomena la 'Porta d'Europa'. Els treballs han començat aquest dissabte i s'allargaran fins al 15 de novembre. Durant aquest període, s'ampliarà el gàlib del túnel de Martorell, de 1.068 metres, a més d'adequar les seves condicions de seguretat a les actuals normatives de seguretat i adaptar l'estructura als estàndards europeus.

A més, es muntarà el tercer carril i una trentena d'aparells de via entre Martorell i el Nus de Vila-seca, juntament amb altres actuacions complementàries; es rehabilitarà l'antic túnel de Castellbisbal, de 810 metres, actualment sense servei per incorporar-lo a la xarxa, i es crearà una tercera via de circulació de 2.100 metres que enllaçarà l'estació de Castellbisbal i el viaducte del Llobregat.

Els treballs comportaran importants afectacions a l'R4, on el trànsit quedarà interromput entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia i el servei es prestarà per carretera. Altres actuacions a la zona sud de l'R4 causaran la reducció del servei a un tren per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia. Entre Martorell i Manresa, el servei serà l'habitual. De retruc, se'n veurà afectada l'R1 i els trens amb origen o destí a Molins de Rei començaran o finalitzaran el recorregut a l'Hospitalet de Llobregat i el trajecte es podrà continuar amb l'R4. A l'R2, hi haurà una disminució de l'oferta pel desviament dels trens de mercaderies per la línia Barcelona-Vilanova i l'ús del túnel de la Gornal per encaminar-se a Castellbisbal.

Paral·lelament, a la futura estació de La Sagrera es començarà a treballar en el trasllat de vies d'ample convencional de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet a l'interior de l'estructura de la futura estació. El nou traçat té una longitud d'uns dos quilòmetres, des de la boca del túnel que dona accés a l'estació de Clot-Aragó. A l'interior, hi haurà quatre vies, concretament dues generals i dues d'estacionament. Un cop acabi aquest trasllat de vies, els trens no s'hi aturaran ja que l'estació encara no estarà finalitzada.

L'afectació en aquest cas es traduirà en una reducció de l'oferta de sis trens per hora i sentit en hora punta i quatre durant la resta de la jornada; entre l'Hospitalet de Llobregat i Molins de Rei es pot utilitzar l'R4 i entre Blanes i Malgrat de Mar el servei serà per carretera ja que continuen les obres de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera després del temporal Gloria. El tall s'allargarà, en aquest cas, fins a finals d'any i consistirà en una nova estructura de 221,3 metres.

Mentrestant, a l'estació de Sants continua la implantació del sistema del 4+4. Es tracta d'uns treballs que van començar l'1 de juny i s'allargaran fins a finals d'any o principis del 2021 i que consistirà en una redefinició de l'espai de vies per donar més fluïdesa al pas dels trens i al flux de viatgers. Actualment, l'estació disposa de vuit vies de els quals dues donen servei a 470 trens de les línies que circulen per Plaça Catalunya i sis pels 370 que ho fan pel Passeig de Gràcia i a partir del 2021 es requilibrarà amb dos grups de quatre vies.

D'aquesta manera, les vies 7, 8, 9 i 10 donaran servei als trens que circulen per Plaça Catalunya i les 11, 12, 13 i 14 les que ho fan pel Passeig de Gràcia. En aquest cas, les afectacions importants no arribaran fins els dos darrers caps de setmana d'agost.

Per últim, el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà es continua cobrint per carretera per les obres del túnel de Toses, que va començar el passat 22 de juny i que s'allargaran fins el 7 de febrer del 2021.

La inversió és d'uns 280 milions d'euros en el conjunt de les actuacions i estan incloses en el pla per renovar les infraestructures en el període 2020-2021.