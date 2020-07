Primer dia de tall a la R4 de Rodalies entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia: «Això és una odissea»

La línia R4 de Rodalies ha viscut aquest dissabte el seu primer dia de tall de la circulació de trens entre les estacions de Martorell (Baix Llobregat) i Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), amb un servei alternatiu per carretera via autobús. Les obres –que està previst que s'allargaran quasi quatre mesos, fins al 15 de novembre- serviran per impulsar el corredor mediterrani i modernitzar el túnel de Martorell.

Diversos usuaris es queixen però que aquest tall de l'R4 comporta que s'hagi triplicat el temps necessari per fer els seus trajectes. "Això és una odissea. El que abans feia en 45 minuts ara necessito unes tres hores de viatge", ha lamentat la Jacqueline Barahona, provinent de Mollet del Vallés i amb destí Vilafranca del Penedès.