Surt a la llum una necròpolis tardo antiga i un edifici medieval al costat de l'església de Santa Maria de Veciana

Més de 20 anys després de la primera intervenció arqueològica al jaciment de Santa Maria de Veciana (Anoia), en les darreres dues setmanes un equip de voluntaris i estudiants d'arqueologia dirigits per l'empresa CatPatrimoni han tornat a excavar aquest espai. En el seu moment, es va veure que podria haver-hi importants estructures medievals i restes tardo antigues, però no es van arribar a excavar. Ara, hi han localitzat una necròpolis tardo antiga (segles VI i VIII) i un edifici medieval de planta rectangular que seria dels segles XIII i XIV. A més, la directora de l'excavació, Núria Cabañas, ha relatat que a l'interior d'una de les sepultures, s'ha localitzat un individu que anava acompanyat d'una sivella visigòtica dels segles VII-VIII.

Santa Maria de Veciana és una església romànica situada dalt d'un turó d'aquest municipi anoienc. L'any 1999, coincidint amb les obres de restauració de l'església, es va fer una prospecció al jaciment que hi ha al costat del santuari i, segons ha detallat Cabañas, "s'hi van localitzar importants estructures medievals i es van detectar restes tardo antigues, que no es van arribar a excavar". Ara, 21 anys després, i gràcies a un ajut del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI), s'han reprès les excavacions.

Les dues setmanes d'intervenció en aquest jaciment ja han donat els primers resultats. La directora de les excavacions ha detallat que s'han localitzat un seguit de tombes que tindrien una cronologia entre els segles VI i VIII. Segons Cabañas, "es tracta de tombes tipus mausoleus o panteons on s'hi enterraven grups familiars". Totes les tombes, ha relatat l'arqueòloga, "van segellades amb un tipus de paviment romà conegut com a 'opus signinum', i algunes d'elles tenen una coberta de llosa, mentre que n'hem trobat una altra que és de tipus sarcòfag".

A més, un dels individus que s'ha localitzat a l'interior d'una tomba anava acompanyat d'una sivella visigòtica de bronze i una peça de ferro. Això, ha dit Cabañas, "ens ha permès atorgar a aquesta tomba una cronologia d'entre els segles VII i VIII".

A banda de la necròpolis, les excavacions també han permès treure a la llum unes estructures muraries que correspondrien a un edifici d'època medieval d'entre els segles XIII i XIV. Cabañas ha dit que es desconeix l'ús que podia tenir aquest edifici, però ha relatat que s'han localitzat dues sitges que servien com a zones d'emmagatzematge un cop s'havia extret tot el gra.

Es creu que, tant la necròpolis com l'església de Santa Maria de Veciana corresponien a un espai de culte que anava associat a la població que vivia a la zona. Segons Cabañas, tot eren cases disperses d'àmbit rural i no hi havia cap nucli de població.

De la seva banda, l'alcalde de Veciana, Jordi Servitge, ha dit que la intenció del consistori és "promocionar i divulgar" la història del municipi i, per això, "davant d'aquestes troballes estarem al costat dels investigadors per tirar-ho endavant i continuar sabent què va passar aquí els segles anteriors". D'aquesta manera, Servitge s'ha mostrat disposat a continuar excavant aquest jaciment els propers anys.