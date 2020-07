El bus alternatiu a l'R4 entre Martorell i Sant Sadurní tarda el triple que el tren

La línia R4 de Rodalies va viure ahir dissabte el seu primer dia de tall de la circulació de trens entre les estacions de Martorell (Baix Llobregat) i Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), amb un servei alternatiu per carretera en autobús. Les obres –que és previst que s'allargaran quasi quatre mesos, fins al 15 de novembre– serviran per impulsar el corredor medi- terrani i modernitzar el túnel de Martorell. Diversos usuaris es queixen, però, que aquest tall de l'R4 comporta que s'hagi triplicat el temps necessari per fer el seu trajecte. «Això és una odissea. El que abans feia en 45 minuts ara necessito unes tres hores de viatge», es lamentava Jacqueline Barahona, provinent de Mollet del Vallès i amb destinació a Vilafranca del Penedès.

«He sortit de la feina a les 07.30 hores, ja són les 10 i estic a Martorell. Estic cansada i demà em toca fer el mateix», explicava Barahona abans d'agafar el bus directe habilitat per Renfe entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, amb sortida del passeig Catalu-nya. En paral·lel, la companyia ha posat un altre bus amb parada intermèdia a Gelida que surt just davant de l'estació, al carrer del Comerç. El circuit per accedir als dos busos està senyalitzat a les andanes de l'estació de Martorell, també hi ha nombroses marques al terra i la presència de mitja dotzena d'informadors.



Un bus perdut per Martorell

El problema és que alguns conductors d'autobús encara no se saben la ruta. «Vinc de Sant Sadurní d'Anoia i vaig a Barcelona. Hem tardat quasi una hora perquè el conductor no se sabia el camí i hem estat donant voltes per Martorell», criticava Khamal. «Arribaré tard a la feina. Havia de ser a les 10 a Cornellà de Llobregat. Ja són les 10 i encara estic a Martorell», afegia.

Altres persones amb previsió es van apropar ahir a l'estació de Martorell per comprovar de primera mà el que hauran de fer de cara a dilluns, primer dia laborable amb aquest tall de l'R4. «Jo he d'anar de Gelida a Sant Sadurní d'Anoia i he vingut a mirar quin bus he d'agafar. Tardaré un mínim de 40 minuts més per fer aquest petit trajecte», comentava Norma Lucero. «Aquestes obres són un perjudici molt important», sentenciava aquesta usuària.