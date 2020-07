Olesa aprova el pla de reactivació econòmica que impulsa el Consell

El ple de l'Ajuntament d'Olesa s'ha adherit al Pacte Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social. L'impulsen els agents socials i econòmics del Baix Llobregat i els partits amb representació al ple del Consell Comarcal. L'objectiu és reactivar l'economia social de la comarca. La proposta es va votar en el ple de la setmana passada amb el suport de tots els grups municipals (Bloc Olesà, PSC, ERC, Ciutadans i Junts per Catalunya) excepte la CUP, que es va abstenir.

El regidor del Bloc Olesà i també conseller al Consell Comarcal, Jordi Martínez, destaca que es tracta d'un document de consens entre tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal (PSC, En Comú-Guanyem, Junts per Catalunya, ERC, Ciutadans i Partit Popular) així com els agents econòmics i socials del Baix Llobregat, els empresaris d'AEBALL i Pimec i els sindicats CCOO i UGT.

Per a Martínez, el pacte inclou les línies estratègiques a seguir per afrontar a partir d'ara les quatre crisis diferents que s'han detectat després de la crisi sanitària provocada per la covid-19: la crisi sanitària, l'econòmica, la climàtica i la social. Segons el regidor, el pacte «és un document ambiciós al qual encara li manca la part de dotació econòmica per tirar-lo endavant». Ara bé, per a Martínez, el més important del debat és el fet d'haver identificat les crisis i poder fer un treball comú amb tothom. També va recordar que aquest pacte ja s'ha aprovat al ple del Consell Comarcal i que ara passa a votació pels diferents municipis de la comarca, moment a partir del qual es començaran a desenvolupar totes les mesures que recull el pacte.

En el ple de la setmana passada, el regidor de la CUP, Marc Ser-radó, es va mostrar molt crític amb el pacte, sobretot perquè no hi ha cap pressupost relacionat amb les mesures però tampoc, segons va explicar, «cap dada justificativa de les mesures que es plantegen». Per a Serradó, «és un pacte que no inclou cap garantia de compliment i retiment de comptes» i les propostes que inclou «són massa genèriques». Per posar un exemple, va remarcar que un dels punts del pacte proposa definir un nou model de residències o impulsar l'ocupació i enfortiment de les empreses, però no s'aporta cap tipus d'informació sobre quin model, o com i quan es farà.

El PSC, en canvi, defensa el document. El regidor Fernando Vicente explica que no pot incloure accions concretes, indicadors o pressupost perquè «no és un projecte sinó un primer pas, un pla». Vicente posa en valor la feina del Consell Comarcal, amb govern del seu partit. De fet, Vicente ha explicat que per a demà, 28 de juliol, ja hi ha convocada una reunió per posar en marxa aquest pla. El regidor socialista també ha avançat que hi haurà línies de subvencions i que ja durant la crisi sanitària s'han gestionat serveis interdepartamentals per atendre la ciutadania.

El regidor de Junts per Catalu-nya i també membre de l'equip de govern, Domènec Paloma, considera que s'ha treballat per plasmar al document totes les necessitats detectades a la comarca. També destaca el suport i la informació rebuda per part del Consell Comarcal en matèria d'esports durant el confinament i l'estat d'alarma.

Mireia Monfort, regidora d'ERC, considera que es tracta d'un document de bones intencions, però ara cal veure com es concreta des del punt de vista de la dotació econòmica. Amb els diners, considera Montfort que s'establiran les propostes exactes. Monfort, com a exconsellera comarcal de Turisme, considera que aquest sector és un dels punts importants a tenir en compte i assegura que es treballa en accions com el Parc Rural de Montserrat.