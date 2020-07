Olesa de Montserrat oferta tres solars que són propietat de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ja ha tret oficialment a la venda tres solars municipals, dos destinades a usos residencials, ubicats a la zona del carrer Indústria; i un solar industrial ubicat al polígon Can Vinyals. Les tres finques tenen possibilitats d'edificació immediata i unes condicions adequades a les demandes del mercat actual. Donat que les tres parcel·les no tenen cap possibilitat d'ús públic, l'Ajuntament ha optat per la seva venda, i així tenir un aprofitament per a les arques municipals. Les ofertes per a la licitació dels solars ja es poden presentar. Hi ha de termini fins el 22 de setembre.

L'adjudicació dels solars es realitzarà a través d'un procés de licitació amb un preu inicial fixat per a cada parcel·la en base a un estudi tècnic. Les parcel·les s'adjudicaran a qui faci la proposta més avantatjosa per a l'Ajuntament d'Olesa des del punt de vista econòmic. Podeu accedir a les bases de la licitació als documents adjunts. Als enllaços adjunts podeu accedir a les licitacions, on també teniu enllaç al sobre Digital, eina a través de la qual s'han de presentar les ofertes.

Les dues finques destinades a usos residencials estan ubicades al sector del carrer Indústria, i cadascuna d'elles permet la construcció d'un habitatge unifamiliar agrupat, amb possibilitat de magatzem i aparcament particular o col·lectiu a la planta baixa o el soterrani. També permet l'ús comercial o d'oficina.



Finca d'ús residencial carrer Pardinilla, 16

La primera de les finques per a ús residencial està al carrer Maria Pardinilla, 16 i té una superfície de 123,11 m2 de sòl, amb un sostre edificable aproximat de 287 m2. El preu de valoració és de 82.385,21€ més el 21% d'IVA (99.686,10€).