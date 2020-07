Igualada suspèn la Festa Major pels brots de covid

El govern d'Igualada ha anunciat aquest dimarts al migdia la seva decisió de suspendre la Festa Major 2020, pels brots de covid-19 que s'estan experimentant arreu del territori. Segons ha avançat Ràdio Igualada, la compareixença del president Quim Torra d'aquesta setmana on demanava un esforç a la ciutadania per no tornar a la situació del mes de març ha estat clau per prendre aquesta decisió.



L'Ajuntament ha decidit suspendre la Festa Major d'enguany atesa la situació sanitària que viu Catalunya. La decisió s'ha pres en la reunió de la Junta de Govern i, segons informa el consistori, és una decisió "molt meditada". En aquest sentit, el consistori insisteix que malgrat que "la situació sanitària a Igualada està controlada, l'Ajuntament no vol fer res que, involuntàriament, pugui contribuir a perjudicar l'evolució positiva que, amb tant sacrifici col·lectiu, hem aconseguit portar fins ara". De fet, tots els Ajuntaments de la Conca d'Òdena han decidit suspendre les respectives festes majors.





Us anuncio que hem decidit, per prudència davant la situació sanitària al nostre país, suspendre la Festa Major 2020.

Gràcies per la vostra comprensió! pic.twitter.com/VY69W7W8BI — Marc Castells ?? (@marccastells) July 28, 2020

La suspensió s'ha decidit després d'haver treballat en la preparació d'una celebració segura. Segons informen, la setmana passada es va tancar el programa per fer una festa major simbòlica, que incloïa només el 20% de les activitats habituals i que evitava les aglomeracions i preservava les garanties necessàries. Segons l'Ajuntament, el programa "va ser estudiat i avalat per experts en protecció civil de Catalunya" però "hem fet prevaldre el principi de prudència".Tot i la suspensió de la Festa Major, l'Ajuntament d'Igualada ha volgut deixar clar que seguiran "treballant per reactivar la ciutat, també en l'àmbit cultural" i han avançat que estan impulsant un pla de suport al sector.