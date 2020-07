Les obres d'urbanització del barri de la Sínia posen la primera pedra

L'acte per col·locar la primera pedra

L'acte per col·locar la primera pedra aj. martorell

Les obres d'urbanització del nou barri de la Sínia de Martorell van començar ahir amb la col·locació de la primera pedra en un acte en què van participar diverses autoritats. Aquest moment va marcar l'inici de les obres del nou districte situat entre Torrent de Llops, les Bòbiles i Can Cases, concebut com un eixample residencial pensat per al benestar i la qualitat de vida de les famílies.

En el transcurs de l'acte, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va destacar que, a partir d'aquest moment, «neix un barri de qualitat, que disposa d'habitatges assequibles per tal que els joves no es vegin obligats a marxar del seu municipi». De fet, el nou barri disposarà de 1.100 habitatges, un gran parc central, un nou eix comercial, una zona d'oficines i serveis, places i zones per a vianants amb jocs infantils.