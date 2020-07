L'Ajuntament d'Igualada suspèn del tot la festa major per «prudència» sanitària

Igualada no tindrà enguany festa major, ni en el format tradicional, ni tampoc amb una versió alternativa adaptada a la situació actual, que és la via per la qual han optat alguns municipis. L'Ajuntament va anunciar ahir al migdia que en la reunió de la junta de govern de dilluns s'havia acordat suspendre la festa major d'aquest any com a mesura de prudència, atesa la situació sanitària que viu Catalunya. «Es tracta d'una decisió que no ha estat senzilla, però és una decisió molt meditada», subratllaven fonts municipals.

En aquest sentit, recordaven que aquest mateix dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, havia posat en relleu que el país viu els dies més importants de l'estiu per evitar retornar a la situació que es va viure l'abril. L'executiu igualadí manifestava ahir que «en aquest context, i tot i destacar i insistir que actualment la situació sanitària a Igualada està controlada, l'Ajuntament no vol fer res que, involuntàriament, pugui contribuir a perjudicar l'evolució positiva que, amb tant sacrifici col·lectiu, hem aconseguit tenir fins ara».

La decisió està en consonància amb la de la resta de municipis de la Conca d'Òdena, «amb els quals mantenim, des del primer moment, la màxima unitat d'acció, i que també han decidit suspendre les respectives festes majors».

El consistori afirma que la suspensió s'ha decidit «després d'haver treballat intensament en la preparació d'una festa major segura». En aquest sentit, detallava que la setmana passada es va tancar el programa per fer una festa major simbòlica, que incloïa el 20% de les activitats habituals i que evitava aglomeracions i preservava les garanties necessàries.

«El programa va ser estudiat i avalat per experts en protecció civil de Catalunya. Era, per tant, un programa segur, però tot i això hem fet prevaldre el principi de prudència», afegien.

El consistori va posar en relleu que Igualada i la resta de la Conca d'Òdena «han patit molt i aquest Ajuntament ha estat sempre responsable a l'hora de gestionar la situació de confinament i de la represa de l'activitat». I recordava que «aquesta responsabilitat ens ha permès dur a terme, de manera reeixida, activitats puntuals com la nit de Sant Joan, el festival Anòlia o la Nit de Llibres i Flors de la setmana passada. Hem fet aquestes activitats perquè hem tingut la seguretat que es podien fer sense posar en risc la salut de les persones».