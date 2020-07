La Generalitat crearà finalment una nova Oficina de Treball a Igualada

El conseller de Treball, Afers Socials i Família del Govern de la Generalitat, Chakir el Homrani, va confirmar ahir en la seva visita a Igualada que el seu departament disposarà el 2021 d'una nova Oficina de Treball a la capital de l'Anoia. Les instal·lacions se situaran a l'antic edifici Cíclope, del passeig Verdaguer, immoble pel qual la Generalitat ha estat pagant un lloguer des de l'any 2018 sense donar-li cap utilitat ni situar-hi cap equipament.

El Homrani va assegurar ahir davant dels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la Conca d'Òdena que la creació de la nova oficina era «un dels compromisos d'aquest departament» i «una assignatura pendent des de fa molt temps», i va confirmar que la previsió és que aquest setembre surti el projecte a licitació i l'any 2021 l'Oficina ja estigui en ple funcionament. D'aquesta manera es traslladarà l'equipament que actualment és a Vilanova del Camí a la capital de l'Anoia, ja que l'espai actual no es considera l'adequat per poder continuar fent les tasques pròpies del servei i també presenta manca d'espai.

Tant el grup municipal de l'oposició Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta), liderat per Jordi Cuadras, com el mateix alcalde d'Igualada, Marc Castells, van criticar el novembre pasat la gestió que estava fent la Generalitat de l'immoble del passeig Verdaguer. Cuadras va apuntar que el departament de Treball, Afers Socials i Família, a través del SOC, estava pagant 4.719 euros cada mes pel lloguer d'aquest edifici buit.

El nou equipament oferirà tota la cartera de serveis del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), com són els tràmits relacionats amb la demanda d'ocupació, informació professional i de l'àmbit laboral, orientació professional, informació sobre processos d'acreditació de competències, tramitació de la Renda Garantida Ciutadania o tramitació de documentació diversa. En aquesta oficina també hi haurà treballadors del SEPE per garantir la tramitació de les prestacions que depenen de l'Estat per assegurar així que hi hagi una finestreta única per als usuaris d'aquest servei.

El servei del SOC es va situar a Vilanova del Camí en l'etapa d'alcalde de Manel Misserachs i, segons l'equip de govern d'Igualada va ser l'alcalde Marc Castells el que va iniciar gestions amb el departament de Treball de la Generalitat per trobar una solució a la manca d'espai i a la reclamació de noves instal·lacions que es demanaven des del mateix SOC de Vilanova del Camí.