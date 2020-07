L'Hospital d'Igualada ha registrat en les darreres 24 hores una nova mort per coronavirus. Segons dades del Consorci Sanitari de l'Anoia i des de l'inici del brot, un total de 125 persones han perdut la vida a causa del virus al centre.

Ara per ara, hi ha 15 persones ingressades al centre hospitalari per coronavirus i la xifra de personal sanitari en confinament s'eleva a 11.