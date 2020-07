ERC diu que Igualada paga 2 milions pel mal reciclatge

Esquerra Igualada demana al govern municipal de Marc Castells que apliqui «mesures urgents» per millorar el reciclatge de la ciutat ja que «amb només un any hem empitjorat molt, i estem a la cua en reciclatge». Concretament «hem passat de ser l'any 2018 el 692è municipi en reciclatge a ser, enguany, el 796è municipi dels 947 municipis del país». Però els republicans no lamenten el rànquing, sinó que aquest dèficit en el reciclatge es tradueix en un increment de la factura que ha de pagar la ciutat: més de 2 milions d'euros, segons ERC.

No fer els deures en el reciclatge suposa «un perjudici mediambiental molt gran i també una despesa econòmica altíssima ja que l'Agència de Residus de Catalunya sanciona Igualada amb taxes i cànons molt alts per reciclar tan malament, els igualadins ja hem pagat més de dos milions d'euros». Des d'ERC apunten que «anem en la direcció contrària de tot el país, mentre la majoria de municipis de Catalunya reciclen millor, Igualada baixa 100 posicions i, per tant, estem molt pitjor que fa dos anys o un any». I els regidors republicans demanen que «el govern d'Igualada faci els deures i es posi les piles, ja que no fer-ho suposa perjudicar els igualadins amb més impostos i amb un perjudici evident pel medi ambient».

«El problema principal és l'empresa encarregada de fer tant la neteja de la ciutat com també del reciclatge de residus, Fomento de Construccions y Contratas (FCC), que ha estat sancionada en diverses ciutats del país per frau, mala praxi i incompliments greus del contracte de neteja o recollida de residus, com per exemple Barcelona, amb 7 milions d'euros, Badalona, amb 12,8 milions d'euros o Mataró, amb 150.000 euros». Segons els republicans, és «paradoxal» que mentre «a tot el país s'investiga i se sanciona l'empresa, a Igualada no es controla, i a més encara s'amplia el contracte a aquesta empresa amb 670.000 euros més».

Des d'Esquerra expliquen que «Igualada paga unes penalitzacions milionàries, de més de 2 milions d'euros, per reciclar tan malament», i lamenten que «els igualadins paguen els impostos més alts de Catalunya perquè la ciutat avanci, no perquè cada any estiguem pitjor en reciclatge i a sobre haguem de pagar, entre tots».