Creix l'interès de les futures mares per parir al centre de naixements de l'hospital de Martorell

El centre de naixements de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) ha rebut més peticions d'informació de mares gestants durant el període de vigència de l'estat d'alarma i el confinament. Les consultes per parir al centre de naixements han augmentat el 10% respecte del mateix període de l'any passat (dels mesos de març a maig).

L'espai, creat per facilitar el part natural, ha donat la sensació de més seguretat a les futures mares durant la pandèmia de la covid-19. La llevadora referent de la FHSJDM, Roser Palau, explica que, «en un moment de màxima protecció i seguretat per evitar contagis, moltes gestants han volgut allunyar-se de l'hospital com a tal i han buscat alternatives i s'han adreçat el centre de naixements». I afegeix, però, que «no totes les dones compleixen els criteris establerts per entrar-hi i acaben donant a llum al centre de naixements».

A diferència d'una sala de part natural, el centre de naixements de Martorell s'ubica fora del bloc obstètric de l'Hospital. Les mares, acompanyades en tot moment per una llevadora, es troben en una habitació, que podria ser la d'una casa, amb diferents espais per treballar el procés del part: una banyera, un llit, unes lianes, una cadira de parts, un matalàs o llums regulables (en intensitat i color).

Així mateix, arran de la covid-19, la FHSJDM ha ofert atenció telefònica les 24 h per aclarir dubtes a les futures mares, i les parteres han fet més feina de preparació i dilatació a casa per evitar haver de fer aquest treball al centre hospitalari. Palau ha destacat que «l'equip de llevadores ha realitzat una sèrie de vídeos per ajudar les mares en la preparació per al part que es troben disponibles a la web de l'Hospital».

Des de la seva obertura, el novembre del 2017, 151 dones han donat a llum al centre de naixements. D'aquestes, el 60% esperaven el seu primer nadó. La més jove tenia 24 anys i la més gran, 42. Cada cop hi ha més famílies que opten per aquesta opció.

El centre de naixements creat per la FHSJDM és un projecte innovador i únic en el sistema sanitari públic de Catalunya. L'objectiu d'aquest projecte és atendre totes aquelles mares que volen viure el part sense intervencionisme, promovent el procés fisiològic i amb una atenció centrada en les necessitats de cada dona.