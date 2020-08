El sector empresarial de l'Anoia lamenta la gestió dels préstecs ICO per afrontar la crisi de la covid

Els autònoms i petits empresaris de l'Anoia posen de manifest que els préstecs ICO que va aprovar el Govern central per fer front als efectes de la covid no arriben als seus destinataris o bé són directament denegats. Aquestes línies d'avals, gestionades per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) en col·laboració amb altres entitats financeres, es van impulsar per garantir les necessitats financeres de les empreses, però a la pràctica els destinataris n'assenyalen les mancances.

La majoria de sol·licitants de l'Anoi són autònoms o empreses amb menys de deu treballadors que es troben perjudicats per aquesta situació que els comporta una falta de liquiditat per fer front a les despeses del dia a dia, segons un comunicat emès per Unió Empresarial de l'Anoia (UEA). L'informe també destaca que les empreses es veuen ofegades pels tràmits burocràtics, els estrictes requisits i la falta de celeritat en la concessió dels préstecs. En aquest sentit, la direcció de la UEA ha fet arribar una carta al govern espanyol per expressar aquest malestar i demanar l'agilització dels tràmits.

«El 98% de l'economia són les empreses de menys de deu treballadors i aquestes són precisament les que necessiten més suport», assenyala Joan Domènech, president de la UEA, en declaracions que apareixen al comunicat. A banda, també ressalta que «cal evitar com sigui que les empreses viables tanquin per falta de liquiditat, perquè recuperar aquest teixit productiu i l'ocupació que genera costarà molt».