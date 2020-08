Òdena activa un servei de taxi gratuït per arribar al CAP de la Pobla de Claramunt

L'Ajuntament d'Òdena posa en marxa un servei de taxi gratuït per als veïns que hagin d'anar al CAP de la Pobla de Claramunt, el qual s'ha convertit en el centre d'atenció primària de referència. El servei està destinat a les persones majors de 65 anys que no tinguin un mitjà per desplaçar-se o a aquelles que estiguin en una situació de vulnerabilitat.

Per poder ser usuari d'aquest transport, primer cal trucar al CAP de la Pobla de Claramunt, que s'encarrega de valorar i autoritzar el desplaçament i, alhora, de trucar a l'Ajuntament per donar el nom del pacient. Després l'interessat ha d'anar fins a l'Ajuntament per recollir un val que s'ha de lliurar al taxista.

El govern local d'Òdena ja està treballant en l'adequació d'un nou espai pel consultori del nucli per adaptar-lo a les necessitats sanitàries actuals. El servei estarà ubicat al Centre Fraternal. El consistori preveu que el nou espai pugui entrar en funcionament de cara al mes de setembre.