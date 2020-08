El Bruc organitza els dijous d'agost una Ruta de la Tapa per reactivar la restauració

Els restaurants i bars del Bruc i l'Ajuntament han posat en marxa la proposta gastronòmica Ruta de la Tapa del Bruc, una iniciativa que es farà tots els dijous a la nit del mes d'agost (6, 13, 20 i 27) i que té per objectiu promocionar la gastronomia, apostar pel producte local i reactivar el sector.

Els restaurants i bars adherits a la ruta proposen 7 tapes inèdites amb producte local i beguda per 3,5 euros.

Per prendre-hi part cal aconseguir el cartró de participació als restaurants on, a part de conèixer les degustacions proposades per cada establiment, es podrà optar a diferents sortejos i concursos.

Els restaurants participants a la Ruta de la Tapa 2020 són Cal Cobix, La Llar, Bar Gaia, Sant Jeroni, Blue Bar i La Vinyanova amb la participació extra del Refugi d'Agulles que es troba dintre del Parc Natural de Montserrat.

Per motius de seguretat, la ruta es podrà fer amb un grup màxim de sis persones i al llarg de quatre dies.