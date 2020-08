El Consell de l'Anoia reclama que es paguin les beques menjador a l'estiu

El Consell Comarcal de l'Anoia ha reclamat a la Generalitat que faci efectiu el pagament de les beques menjador a l'estiu. Aquesta demanda s'ha recollit en una moció aprovada per unanimitat en el darrer ple de l'ens comarcal, en què s'insta el Govern a fer efectiu aquest compromís, que s'ha convertit en un recurs imprescindible per a moltes famílies a l'hora de garantir una correcta alimentació per als seus infants

Fins al moment de l'aprovació de la moció, les famílies beneficiàries no havien rebut a les seves targetes moneder –activades excepcionalment per pal·liar el tancament dels menjadors a causa de la pandèmia– la recàrrega econòmica que els ha de permetre sufragar les despeses equivalents a un àpat complet diari per als seus fills o filles durant les vacances escolars.

Per això, el Consell Comarcal de l'Anoia demana al departament d'Educació que faci efectiu el seu compromís de mantenir aquestes beques durant tot l'estiu, li demana que efectuï la corresponent recàrrega econòmica a les targetes moneder al més aviat possible i li trasllada la preocupació «per la difícil situació a la qual es veuen abocades moltes famílies i infants en risc d'exclusió per aquest motiu».

Les targetes moneder es van posar en marxa el mes de març com a mesura d'ajuda durant el confinament de la població per frenar el coronavirus i va permetre garantir, mentre va durar el curs, la correcta alimentació de tots els escolars que, en condicions normals, rebien una beca per al servei de menjador del seu centre educatiu.

Posteriorment, el Consell Comarcal de l'Anoia, i altres del país, va sol·licitar ampliar-ne la vigència, una demanda que la Generalitat va respondre afirmativament. Però fins ara els pagaments no s'han fet efectius.