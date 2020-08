Igualada treballa amb els cossos policials per frenar l'incivisme

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, la tinenta d'alcalde Carlota Carner i el regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, van mantenir una trobada amb els comandaments de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra a la comarca amb l'objectiu de coordinar les actuacions contra els actes i comportaments incívics a la ciutat. La trobada també va servir per adequar els procediments administratius amb l'objectiu d'agilitar la tramitació de les corresponents sancions.

Durant el mes de juliol, l'Ajuntament ha obert 16 expedients relacionats amb el consum de begudes alcohòliques i qualificats de tipus greu. També hi ha oberts 2 expedients per sorolls en habitatges, un expedient per pintades a la via pública, un per incompliment d'horaris en una terrassa, un per abandonament de residus i un per orinar a la via pública.

Pel que fa a la tinença d'animals, aquest juliol s'han obert tretze expedients. Tres són a propietaris de gossos potencialment perillosos que no tenen llicència ni assegurança, ni estan censats ni portaven ni xip ni morrió. La resta s'han obert per portar el gos deslligat o sense morrió

D'altra banda, aquest primer cap de setmana d'agost, la Policia Local ha aixecat 8 actes per consum d'alcohol, que han de portar a l'obertura dels corresponents expedients. A més, l'Ajuntament està estudiant accions administratives contra un bar musical arran de reiterats incidents registrats els darrers caps de setmana.

En la trobada es va ressenyar aquest treball conjunt, com ara que la nit de divendres a dissabte la Policia Local va donar suport als Mossos d'Esquadra, que van actuar per una baralla multitudinària al voltant del passeig Verdaguer i arran de la qual han obert una investigació.