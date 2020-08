Els Mossos i les Policies Locals intensifiquen la prevenció de robatoris a domicilis del Baix Llobregat

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb agents de les Policies Locals de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sitges, Sant Pere de Ribes i Cubelles han desplegat un nou dispositiu conjunt per prevenir els robatoris amb força a domicilis del Baix Llobregat i el Garraf. L'operatiu, fet aquest dijous al vespre, va situar patrulles en punts clau d'accés als diferents municipis, especialment a les urbanitzacions més afectades per robatoris.

Al mateix temps, els Mossos van enlairar un helicòpter amb càmeres tèrmiques d'alta resolució. Com a resultat del dispositiu, van aixecar una denúncia per tinença de substàncies estupefaents i van denunciar tres conductors -dos per no portar el casc correctament i un per no tenir assegurança-.